陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第5話譲れない結婚の条件【エミの気持ち】【編集部コメント】夜景の見える素敵なレストランに誘われ、結婚前提の交際を申し込まれたエミさん。タ