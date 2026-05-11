〜 2026年4月の「人手不足」関連倒産動向 〜2026年4月の「人手不足」倒産は33件（前年同月比8.3％減）で、3カ月ぶりに前年同月を下回った。4月の減少は2022年以来、4年ぶり。春闘で賃上げが進むなか、要因別では「人件費高騰」が15件（同25.0％増）発生。4月の最多を更新。新たな人材確保や従業員の引き留めに賃上げが求められるなか、物価上昇が加速し、収益を圧迫している。収益確保が難しい企業では、背伸びした賃上げが