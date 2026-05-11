小柄な体からは想像できないほどの飛距離を叩き出すドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコン女子プロ嘉数舞美に、ドラコン競技でやっているというアドレスの作り方を教えてもらった。【連続写真】スッと立ったアドレスから捻転差を作って飛ばすドラコン女子の300ヤードスイング◇◇◇ドラコン競技をする上で、アドレスで私が最も大切にしているのは、重心の高さです。重心が低く、腰が落ちた構えになると、体が回り