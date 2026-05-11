＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞姉がメジャー女王になる姿を、しっかりと見届けた。大会を制した河本結の弟・力は急きょ、この日の朝にコース入り。1番から18ホールを歩いて、声援を送った。「母に誘われていなかったら来てなかった」と笑うが、この観戦は大きな刺激にもなったようだ。【写真】河本結、優勝後に弟と熱い抱擁スタート前。