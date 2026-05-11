国内女子メジャー今季初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】最終盤で好ショット連発河本結は太ももが“ピタリ”今大会でメジャー初優勝を果たした河本結が3000万円を獲得。今季通算を4141万4732円として、23位から4位にジャンプアップした。菅楓華は今季8426万891円でランキング1位をキープ。2位は佐久間朱莉（7858万8911円）、3位には〓橋彩華（48