先週（5月4日週）の振り返り＝GW中も介入の可能性、ただ155円割れには至らず GW中も米ドル反発局面では介入の可能性 4月30日に日本の通貨当局が2024年以来の米ドル売り・円買い介入に出動したとみられたことをきっかけに、米ドル／円は160円台から155円台まで急落しました。その後、158円近くまで反発すると、日本のゴ－ルデンウィーク（GW）中にもさらに1～2回介入があったとみられましたが、155円を割り込む