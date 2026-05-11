10日夜、大阪市中央区で崩れたビルの壁があたって阪神高速の標識が倒れ、走っていたタクシーとぶつかる事故がありました。この影響で阪神高速・高麗橋の入り口が閉鎖されています。 警察などによりますと、10日午後9時半ごろ、大阪市中央区の阪神高速・高麗橋の入り口付近で、4階建てビルの壁の一部が崩れ、標識や照明が付いた柱にあたりました。 標識は倒れ、走っていたタクシーにぶつかりましたが、運転手の男性と