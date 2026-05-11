北越高校ソフトテニス部の生徒など21人が死傷したバス事故で5月10日夜、部活の顧問が会見に出席し「レンタカーや運転手の手配を依頼された」とするバス運行会社の説明を改めて否定しました。 この事故は、福島県の磐越道で北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが事故を起こし、1人が死亡、20人が重軽傷を負ったもので、運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。 高校は10日