東京・浅草の浅草寺で観光客のリュックから財布を盗んだとして、中国籍のシュ・コウコウ容疑者（47）ら2人が現行犯逮捕されました。2人はおととい午後1時半ごろ、浅草寺の仲見世通りで観光客の女性（38）の後をつけ、リュックから財布を抜き取り、現金およそ1万円とクレジットカードなどを盗んだ疑いがもたれています。犯行時、傘をさして財布を抜き取る様子が周りから見えにくいようにしていたということです。警視庁の捜査員が都