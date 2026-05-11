兵庫県姫路市のバラ園では、世界各地から集められたバラが見頃を迎えています。 鮮やかに咲き誇るバラ。「姫路ばら園」では2200平方メートルほどの園内に約750品種3300株のバラが栽培されています。 バラ園は、開花時期に合わせて春と秋に開園していて、訪れた人たちは満開のバラや甘い香りを楽しんでいました。 「きれいだった。（Q何色が好き?）ピンク」「甘い香りがして、ハチもたくさんいたので、ハチも来