大リーグ公式サイト「MLB.com」は10日（日本時間11日）、全30チームの「改善点」をそれぞれ紹介。ドジャースは大谷翔平投手（31）の名前が挙げられた。同サイトは「成績はどうであれ、どの球団にも改善の余地はある」とし、各球団が今シーズン改善を目指している点を1つずつ紹介した。ドジャースは24勝16敗で、パドレスと並びナ・リーグ西地区首位を走っている。ただ、同サイトは「ドジャースの打線は、開幕からの1カ月あま