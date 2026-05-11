週明けの東京株式市場で、日経平均株価はいったん、取引時間中の最高値を更新した後、値下がりに転じました。11日朝の東京株式市場で日経平均株価は、取引開始直後、5月7日につけていた6万3091円を上回り、取引時間中の最高値を更新しました。半導体メモリーの需要が急増していることからAIや半導体関連の株が急騰し、上げ幅は一時、600円を超えました。しかし、その後は、アメリカとイランの交渉の不透明感から原油価格が上昇して