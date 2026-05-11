■卓球世界選手権団体戦決勝（日本時間10日〜11日、英・ロンドン）日本女子は55年ぶりのメダルをかけ決勝に挑むも一歩及ばず、6大会連続の銀メダルとなった。団体戦は、全試合シングルスで行われ先に3勝したチームが勝利となる。世界ランク5位の張本美和（17、木下グループ）が第1試合に登場し、11戦全敗中の王曼碰（世界ランク2位）相手に序盤から圧倒。途中同点に追いつかれるも、最後は張本が大接戦を制し笑顔でガッ