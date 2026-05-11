フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。田中みな実×CLANEコラボトップスの私服姿を公開した。「GWはどう過ごしましたか？休日 私服コーデBag@paris64worldShoes@orr_officialTops＆pants@clane_officialCLANE×MinamiTanakaとのコラボトップスが可愛すぎてお気に入り」とつづり、フラワージャガードシャーリングトップスにスラックスパンツ姿の写真をアップした。