東京・錦糸町の違法パチスロ店が摘発され、店長らが逮捕されました。警視庁は、墨田区江東橋の違法パチスロ店「ミント」の家宅捜索を行い、店長の安江豊貴容疑者と従業員の2人を逮捕しました。警視庁によりますと3人は9日、「ミント」に設置したパチスロ機で、客を相手に多数回、賭博をした疑いがもたれています。また客7人も単純賭博の疑いで逮捕されましたが、その後釈放されています。調べに対し3人は黙秘しているということで