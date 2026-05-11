温泉地や観光施設など、各地でクマの出没が相次いでいる。青森県八戸市では5日連続で目撃され、市は強い危機感を示している。被害を防ぐため、猟友会が箱わなを新たに設置するなど警戒を強めている。標高1800mの温泉近くに子グマカメラが捉えたのは、道路脇の茂みからはい上がる1頭のクマだ。体長は約1メートルとみられ、悠々と道路を渡っていった。撮影者：普通に歩いていたら、道路にはい上がるような形で子グマが目に入ってびっ