参院決算委で質問を聞く高市首相＝11日午前高市早苗首相は11日の参院決算委員会で、自民党が憲法改正案4項目に掲げる参院選「合区」解消を念頭に、衆参両院の憲法審査会で党派を超えた建設的な議論が加速することを期待すると述べた。東京一極集中が進む中「地方の声をいかに国政に反映していくかは民主主義に関わる重要な課題だ」と指摘した。徳島・高知選挙区選出の自民の中西祐介氏は、合区導入の要因となった「1票の格差」