ノルデックスキー・ジャンプ女子で五輪4大会に出場し、W杯通算10勝をマークした伊藤有希（32＝土屋ホーム）が26〜27年シーズン限りで現役を引退すると、土屋ホームスキー部が11日に発表した。同部公式サイトを通じての伊藤のコメントは以下のとおり。「2026―27シーズン（2027年3月末）をもちまして現役競技生活を引退することをご報告させていただきます。4歳で初めて下川町のジャンプ台を飛んでから今まで毎シーズン、前の