ジャンプ女子の伊藤有希が２０２６〜２７シーズンをもって現役生活を引退することが決まったと１１日、所属する土屋ホームが公式ホームページ（ＨＰ）で発表した。「このたび伊藤は、２０２７年３月をもちまして競技生活に区切りをつける決意を固め、ラストシーズンを悔いなく過ごすとともに、皆様へのお礼とご恩返しができるシーズンにしたいと考えております。当社といたしましても伊藤の想いを尊重し、現役最後のシーズンを