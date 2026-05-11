東京・世田谷区で、男が軽トラックをパトカーに衝突させ逃走しようとしたため、警察官が拳銃を発砲しました。けが人はおらず、男はその場で現行犯逮捕されました。小林悠斗容疑者（20）は10日、世田谷区の路上で、軽トラックをパトカーに衝突させた疑いが持たれています。目撃者：警察が窓から（男を）引っ張り出して、外に出して取り押さえるっていうところを見ました。軽トラックは当時、パトカーの追跡を受けていて、男性警察官