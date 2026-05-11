タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」を2026年5月18日週より発売する。全6種で価格は300円。2026年5月18日週発売「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」(全6種・300円)「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」は、“はぴだんぶい”メンバーの、すやすやおやすみする姿がかわいいフィギュアチャーム。それぞれにボールチェーンが付いており、バッグやリュックなど