タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ポケットトミカ レスキュー!消防車両編」を2026年5月18日週より発売する。全5種で価格は300円。2026年5月18日週発売「ポケットトミカ レスキュー!消防車両編」(全5種・300円)「ポケットトミカ レスキュー!消防車両編」は、はたらくくるまのなかでも人気が高い消防車両が、ポケットトミカに集結。SUVの「エクストレイル」や、ワンボックスの「キャラバン」、「アルファード」、「ハ