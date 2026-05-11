タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」を2026年5月18日週より再発売する。全4種で価格は300円。2026年5月18日週再発売「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」(全4種・300円)「サンリオキャラクターズ バレエリボンフィギュア」は、ファッショントレンドの“バレエコア”を意識した、サンリオキャラクターズのフィギュア。大人なくすみカラー×上品に輝くリ