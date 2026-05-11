【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 放送開始日：7月7日より毎週火曜23時～ 放送局：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット “火アニバル!!”枠 アニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」の放送が7月7日より毎週火曜23時に決定。合わせて第3弾キービジュアルとPVが公開された。 今回公開されたキービジュアル第3弾は、草薙素子を中心に、バトー、