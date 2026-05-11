中道改革連合の泉健太衆院議員が「自転車送迎が必要なすべての人たちの声を法律に反映してください」と呼びかけるオンライン署名活動について情報提供を募っている。自転車に小学校入学後の子どもを乗せると「反則金3000円」発端となったのは、オンライン署名サイト「change.org」でスタートした「＜小学生になったら青切符の対象で乗せられない＞自転車送迎が必要なすべての人たちの声を法律に反映してください」との訴えだった。