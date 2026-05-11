東京午前のドル円は１５７．１０円付近まで円安・ドル高推移。先週、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書の合意に近づいているとの報道から原油安が一時強まったが、両国が提示する対話開始への条件を巡って折り合いはつかず、再び原油高に振れていることが円売りやドル買いを後押ししている。ただ、日本政府による円買い・ドル売り介入が警戒されるなかで、ドル円の上値は限定的。 ユーロ円は１８４．８２円付近、豪