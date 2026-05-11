元巨人のオコエ瑠偉外野手がメキシコリーグのキンタナロー・タイガースに入団することが日本時間の１１日、発表された。球団公式Ｘなどで「日出ずる国からキンタナローへ、ルイ・オコエが力を加えるためにやってくる」と明かされた。オコエは巨人に所属していた昨年１１月、海外挑戦を含めてオコエ本人の選択肢を広げるために双方合意で自由契約に。２月にメキシコリーグのモンテレイに入団するも、出場２試合で６打数無安打に