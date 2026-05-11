２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜が１０日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「ジャカードブラウス」とつづり、ドットのノースリーブブラウスにパンツを合わせた夏らしいコーディネートを披露した。この投稿には「美しい」「可愛い」「スーパーパーフェクトです」「ステキなコーディネート」「ブラウス素敵だね」「すごく似合ってます」などの声が寄せられている。