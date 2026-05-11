岐阜市の中央卸売市場で、長良川でとれたばかりの天然アユの初競りが行われました。「20万円。まじかよ…。25万円、30万円」最高値はなんと1キロ35万円！1995年の6万円を大幅に上回る、31年ぶりの史上最高値で競り落とされました。史上最高値で落札岐阜今清前田和宏さん「今年は去年より（サイズが）良いので、長良川と岐阜が活気づくと良い」