ラッパーのZeebraが11日、都内で行われたオーディションプロジェクト「GOLDEN MIC」記者会見に登壇。“J.Y. Park的なポジション”を担うことに意欲を見せた。【写真】Zeebraのマイクに大盛り上がりのせいや同プロジェクトは、新たな女性ラッパーの可能性と才能の発掘を目的として立ち上がった。Zeebraはプロジェクトオーガナイザーを務める。オーディションの模様は、今夏から日本テレビで放送される。自身の役割について問