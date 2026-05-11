参議院・決算委員会できょう、高市総理はエネルギーの安定供給が懸念されるなか、「あらゆる可能性を排除せず、臨機応変に対応していく」と強調しました。国会記者会館から中継です。野党側は中東情勢の長期化で石油の備蓄や基金が減少するなか、政策転換を図るべきだと迫りました。立憲民主党森ゆうこ 参院議員「ガソリンの消費をそのままでいいですよと、どんどん使ってくださいっていう段階では私はないと思いますが。な