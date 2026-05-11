京都アニメーションは11日、漫画『海が走るエンドロール』をアニメ映画化することを発表した。2027年に公開され、映画『聲の形』や『響け！ユーフォニアム』シリーズを手掛ける京都アニメーションが制作し、石立太一が監督を務める。【動画】公開された京都アニメーション新作映像『海が走るエンドロール』『海が走るエンドロール』は、夫と死別した65歳の女性・うみ子が、数十年ぶりに映画館を訪れると、海という映像専攻の美