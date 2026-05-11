社会学者の古市憲寿氏（41）が10日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。裏表がある人について語った。リスナーからいい人と思った有名人はいるかとの質問が寄せられた。古市氏は「逆にこの人は嫌なやつだなっていう人いますか」と問いかけ、元放送作家の鈴木おさむ氏は「いや本当にいい人だらけで」と回答した。古市氏が「表ではこんないい人なのに、裏ではちょっとみた