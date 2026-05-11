米女優サンドラ・ブロック（61）が10日、レアな親子写真をインスタグラムに投稿して母の日を祝った。今年に入ってインスタグラムにアカウントを作成してSNSデビューを果たしたブロックは、「どんな形で生まれてきたかは関係ありません。母の日おめでとう。私たちは皆、この人生で最も大切なことで結ばれています」とメッセージを添え、息子ルイス君（16）と娘ライラちゃん（11）の幼い頃の写真を公開した。撮影時期は不明だが、カ