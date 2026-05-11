【【デジタル限定】小柴あいり写真集「プロローグ」】 5月11日 発売 価格：1,100円 【拡大画像へ】 集英社は、小柴あいりさんの写真集「プロローグ」を5月11日に発売した。価格は1,100円。 本書はアイドルグループ・FES☆TIVEに所属する小柴あいりさんの写真集。昨年夏にSNSでの水着投稿が話題となった彼女が、スラッと長い脚にくびれたウエスト、バストを