【サヴマ】 5月11日連載開始 【拡大画像へ】 ヒーローズは5月11日、どつみつこ氏によるマンガ「サヴマ」の連載を「HERO’S Web」にて開始した。 本作は、ネットに自作曲を投稿しながらも再生回数が伸びず、焦りを感じていた青年・宇野星を主人公とする新感覚の逃避行サスペンス。ある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してきたことで、宇野の日常は一変する。 □「サヴマ