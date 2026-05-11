オクラホマシティ・サンダーは、5月10日（現地時間9日、日付は以下同）に敵地クリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズ相手に前半を終えて57－59と、2点を追う劣勢だった。 もっとも、後半で74－49と圧倒して最終スコア131－108で勝利。昨シーズンの王者は「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルを3勝0敗とし、カンファレン