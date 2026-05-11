あのが地上波ドラマ単独初主演を務める『わたしの相殺日記』が、6月5日よりテレ東のドラマ25枠で4週にわたり放送されることが決定した。 参考：あの、ドラマ『惡の華』で仲村佐和役に挑む必然「僕とリンクする」過去と魂の救済 本作は、田口佳宏ら『孤独のグルメ』（テレ東系）の脚本を手がけるチームによる完全オリジナルストーリー。生きづらい世の中で精一杯生きていくために生きる術・“相殺”を駆