2026年4月21日、にじさんじから「Rei7」「男虎」「御子神琴音」「塚原大地」「千凛あゆむ」「九里詠太」「小々波いるか」「レヨン」の8人のライバーからなるユニット「Y4T4」（読み：ヤタ）がデビューした。 （関連：【画像】人気ゲームタイトルがズラリと並ぶ、Twitchのカテゴリ機能） 彼ら／彼女らが配信を始めて早々、レヨンが『VALORANT』で日本1位を取っていたり、御子神琴音が『スプラトゥー