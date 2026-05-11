りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は梅岡看護婦養成所での座学を終え、次なるステップへ。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第7週が幕を開け、いよいよ帝都医科大学附属病院での実習がスタートした。第31話では、看護婦見習いとなった生徒たちが、どんよりとした空気が流れる医療現場に早くも新たな風を吹かせた。 参考：『風、薫る』第32話、シマケン（佐野晶哉）の抱える悩みが明らかになる ナイチンゲールから直