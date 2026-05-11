１１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。中東情勢の先行き不透明感を背景に時間外取引で米原油先物が上昇し、原油高を通じた物価上昇圧力の高まりが意識された。 トランプ米大統領は１０日、戦闘終結に向けた提案へのイランの回答について「全く受け入れられない」と自身のＳＮＳに投稿。ホルムズ海峡の実質封鎖が長期化するとの見方から時間外取引で米原油先物が上昇し、これが影響する形で債券先物に売りが先行し