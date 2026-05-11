A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のゲストアーティストが発表された。 （関連：A.B.C-Z、熱量高く“伝統とパフォーマンス”を届けるステージに『CRAZY ROMANTIC!』ライブ＆囲み取材詳細レポ） 2025年に初開催され、今回で第2弾となる同イベントは、8月19日にグランキューブ大阪 メインホール、8月29日、30日にパシフィコ横浜 国立大ホールに