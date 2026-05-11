現地５月10日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第７節のウェステルロー戦（３−０）で、ゲンクの伊東純也が１ゴール・１アシストをマークした。スコアレスで迎えた64分、右サイドからのピンポイントクロスで先制点をアシストすると、２−０となった84分には、ドリブルで持ち込みカットインか左足のシュート。逆足のコントロールショットで、ネットを揺らしてみせた。このゴラッソにインターネット上では、次のような