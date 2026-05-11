2026年からドイツ人のバルトシュ・ガウル監督が率いる新体制に移行したサンフレッチェ広島。２月に開幕したJ１百年構想リーグでは、優勝候補の一角に位置づけられていたが、３〜４月にかけて名古屋グランパス、清水エスパルス、ヴィッセル神戸、アビスパ福岡に敗れて４連敗。その後は復調したが、GWの連戦では、福岡、ファジアーノ岡山、神戸に黒星をつけられて３連敗を喫した。「ちょっとうまくいかない時期があったんですけど