タンスのゲンは5月8日に、アウトドアシリーズ「ENDLESS BASE（エンドレスベース）」の2017年から販売している「ポップアップテント」に、新色チャコールグレー、アーモンドブラウンを追加して、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。今回の新色追加によって、カラーバリエーションはチャコールグレー、アーモンドブラウン、スモーキーグリーン、アッシュグレー、エクルベージュの5色となる。