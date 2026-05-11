三重県紀北町で11日朝、幼稚園児らが南海トラフ巨大地震に備え防災訓練を行いました。紀北町の紀伊長島幼稚園では園児6人らが参加し、幼稚園バスに乗車している際に南海トラフ巨大地震が発生した想定で、訓練が始まりました。子供たちは、バスの中で頭を下げるなどして身を守る行動をとっていました。紀北町では、南海トラフ巨大地震により最短9分ほどで第1波の津波が到達すると想定されていて、バスを降りた園児らは山の