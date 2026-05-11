とんでもなく絶好調だ。現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックが、３位の宿敵レンジャーズとホームで対戦。３−１で快勝し、逆転での５連覇に向けて、最終節で相まみえる首位ハーツとの勝点差を１に縮めた。厳しい立場にある旗手は76分から出場し、公式戦４試合ぶりに出番を得た一方、変わらず主軸を担う前田はCFでフル出場。すると、１−１で迎えた53分に、