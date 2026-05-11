プロイセン・ミュンスター（ドイツ2部）に所属するFW山田新が、2試合連続ゴールを記録した。ブンデスリーガ2部で最下位に沈むプロイセン・ミュンスターは10日に行われた第33節でダルムシュタットと対戦。2試合連続で先発出場した山田は0−0で迎えた8分にDFラインの裏に抜け出し、GKとの一対一で股抜きシュートを決めて先制点を挙げた。なお、山田にとっては2試合連続ゴールとなり、直近の4試合で3得点目となった。チームはそ