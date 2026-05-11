【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、5月11日より楽曲サブスク配信をスタート。 デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信された。 ■5月15日19時30分よりCDデビュー2周年記念YouTube生配信を実施 先日開催されたアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』大阪城