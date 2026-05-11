ミヨシ油脂 [東証Ｓ] が5月11日昼(11:50)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比89.4％増の4.8億円に拡大したが、1-6月期(上期)計画の10.3億円に対する進捗率は46.7％となり、5年平均の48.3％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.5％→3.6％に改善した。 株探ニュース